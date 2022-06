Nu undskylder han

Den australske skuespiller Rebel Wilson fortalte tidligere på ugen, at hun havde fundet kærligheden igen.

'Jeg troede, at jeg ledte efter en Disney-prins, men måske er det, jeg har haft brug for hele tiden, en Disney-prinsesse,' skrev hun i et opslag på Instagram, hvor hun overraskende mange, fordi hun for første gang stod frem med en kvindelig kæreste.

Den nye kæreste hedder Ramona Agruma, og selvom Rebel Wilson flere gange har haft hende med på røde løbere i den seneste tid, var det ikke hendes intention, at parret skulle stå frem som kærester.

Ifølge Rebel Wilson blev hun nemlig presset af det australske medie Sydney Morning Herald, der lørdag selv fortalte, at de to dage forinden havde sendt en mail til Rebel Wilsons repræsentanter og bedt om en kommentar til en historie om hendes forhold til netop Ramonla Agruma.

Sydney Morning Herald har siden modtaget hård kritik, men har selv forsvaret beslutningen med henvisning til, at de 'som standardpraksis stiller et spørgsmål og inkluderer en deadline for svar', og at de endnu ikke havde taget stilling til, om de ville bringe historien.

Rebel Wilson og Ramona Agruma ses her sammen i april i år. Foto: Alex Goodlett/Getty Images

Erkender fejl

Men i en klumme i Sydney Morning Herald, der blev publiceret mandag morgen lokal tid med titlen 'Jeg lavede fejl i forhold til Rebel Wilson, og jeg vil lære af dem', erkender journalist Andrew Hornery, der var den journalist, der kontaktede Rebel Wilson, at de har lavet fejl i sagen.

'Det er ikke Heralds job at 'oute' folk, og det var ikke, hvad vores hensigt var. Men jeg kan godt forstå, hvorfor min email er blevet set som en trussel, og framingen af den var en fejl, erkender han og fortsætter:

'Tonen i min klumme om sagen søndag var også galt på den. Jeg fangede den ikke. Jeg tillod min skuffelse at komme til udtryk i teksten. Det var ikke fair, og jeg undskylder for det. The Herald og jeg vil gå anderledes til tingene i fremtiden og sikre os, at vi altid tager højde for de kompleksiteter, folk står over for, når det kommer til deres seksualitet', skriver han videre i klummen.

I en klumme søndag langede journalisten ellers ud efter Rebel Wilson, og at hun havde ignoreret deres forsigtige henvendelse.

Men nu har piben tilsyneladende fået en anden lyd, og klummen er siden blevet slettet.