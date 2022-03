Nu undskylder Will Smith

Will Smith undskylder nu på Instagram for at have slået Chris Rock til årets Oscar-uddeling

Will Smith er fortsat på alles læber, efter han under årets Oscar-uddeling natten til mandag dansk tid slog Chris Rock lige i ansigtet midt på scenen.

Smith har siden Oscar-natten været tavs, men nu undskylder han i et opslag på Instagram:

- Jeg vil gerne offentligt undskylde til dig, Chris. Jeg gik over stregen, og det var forkert af mig. Jeg er flov, og mine handlinger reflekterer ikke den mand, jeg ønsker at være, skriver Smith blandt andet.

Reagerede følelsesmæssigt

Optrinnet skete, efter Rock i en tale jokede med Will Smiths kronragede kone, Jada Pinkett Smith, som lider af en sygdom, hvor hun taber håret.

Chris Rock sagde blandt andet, at han så frem til at se Jada Pinkett Smith i filmen 'G.I. Jane 2'. Et'eren handler om en kvindelig - kortklippet - soldat.

Den joke fik bægeret til at flyde over for 53-årige Will Smith, der som bekendt reagerede ved at pande Chris Rock én lige i ansigtet.

- Jokes på min bekostning er en del af jobbet, men en vittighed om Jadas sygdom var for meget for mig, og jeg reagerede følelsesmæssigt, skriver Smith i opslaget på Instagram.

Læs hele undskyldningen i bunden af artiklen.

Will og Jada Pinkett Smith på den røde løber til årets Oscar-uddeling, inden Smith smækkede Rock en. Foto: Angela Weiss/Ritzau Scanpix

Smith endte senere på nattet med at vinde prisen for bedste mandlige hovedrolle for sin rolle i 'King Richard', og her undskyldte han til Akademiet, men altså ikke Chris Rock.

Politiet har meddelt, at de umiddelbart ikke går ind i sagen, da Chris Rock ifølge den lokale politiafdeling ikke har ønsket at anmelde slaget.

