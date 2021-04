Nu vender hun tilbage

For tre uger siden meddelte topmodellen Chrissy Teigen, at hun var færdig på Twitter på grund af den store negativitet, hun følte mod sig på det sociale medie.

Men nu har hun skiftet mening og er allerede tilbage.

'Det viser sig, at det føles forfærdeligt at gøre sig selv tavs og ikke længere nyde og grine tilfældigt i løbet af dagen og miste 2000 venner på samme tid,' skriver Chrissy Teigen, om sin beslutning om at vende tilbage.

'Jeg har valgt at tage det sure med det søde!!', skriver hun om sin tilbagevenden til det sociale medie, hvor hun er yderst populær med over 13 millioner følgere.

For tre uger siden var det ellers en beslutsom Chrissy Teigen, der kunne overraske sine følgere:

'Det er på tide at sige farvel. Det her er ikke længere lige så positivt for mig, som det er negativt, og jeg tror, det er det rigtige tidspunkt at give slip,'.

Noget kunne også tyde på, at modellen har savnet det sociale medie i den tid, hun har været væk.

'Jeg har brugt uger på bare at sige tweets til shampoo flasker', har hun tweetet som noget af det første, efter hun er vendt tilbage.

Chrissy Teigen er gift med 'All of Me'-sangeren, John Legend. Sammen har de to børn, Miles og Luna.

Chrissy Teigen har tidligere talt meget åbent om, det barn hun mistede i 2020.