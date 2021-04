Nu vil Caitlyn Jenner være guvernør

Under parolen Caitlyn for California stiller den amerikanske tv-personlighed Caitlyn Jenner op som republikansk guvernør i Californien.

Det fortæller den 71-årige, tidligere atletikstjerne på Twitter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Caitlyn Jenner. Arkivfoto: Damian Dovarganes/AP

Caitlyn Jenner hed tidligere William Bruce Jenner, og hun er i dag stor forkæmper for transkønnedes rettigheder.

I 70'erne blev Caitlyn Jenner olympisk mester i tikamp. I dag er hun især kendt fra det amerikanske realityshow 'Keeping Up with the Kardashians'.

Caitlyn Jenner er far til de verdensberømte søstre Kendall og Kylie Jenner, der ligeledes optræder i tv-serien.

