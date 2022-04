Nu viser han sig for første gang siden fadæsen

Will Smith er blevet fotograferet offentligt for første gang, siden han stak Chris Rock en lussing under oscaruddelingen for næsten en måned siden. Hvor? I Indien, såmænd

Folk fra hele verden - i hvert fald dem, der går op i kendte Hollywood-stjerner - har ventet på, at Will Smith atter viste sig for offentligheden.

Var han en knækket mand? Har han bevaret sit gode humør? Noget tredje?

Noget tyder på, at skuespilleren, der for en måned siden skabte skandale ved oscaruddelingen med sin syngende lussing til prisuddeleren Chris Rock, i hvert fald stadig evner at smile.

Han er således blevet fotograferet for første gang siden samme nat, oscaruddelingen fandt sted, hvor han blev fanget dansende og festende med sin nuvundne statuette i hånden.

Siden ramte virkeligheden ham.

Landede i Mumbai

Det er sket i Indien af alle steder - nærmere betegnet Mumbai - hvor 'King Richard'-skuespilleren ser ud til at være i glimrende humør.

Her ses den detroniserede stjerne smile med fans, tage billeder og vinke til tilskuere på en privat flyveplads lørdag aften.

Det skriver Pagesix.

Du kan se både video og billeder af Will Smith i Indien ved at trykke her.

Velkommen 'flugt'

Formålet med skuespillerens rejse er ifølge Pagesix ukendt, men det er sandsynligvis en velkommen 'flugt' fra opmærksomheden i det amerikanske.

Her er kritikken er haglet ned over ham, efter at han gik amok for at forsvare sin kone Jada Pinkett Smith, da Chris Rock fortalte en joke om hendes pletskaldethed for åben skærm.

Det fik Smith til at fare op på scenen og slå Rock i ansigtet med flad hånd.

'Min opførsel ved oscaruddelingen i aftes var uacceptabel og utilgivelig. Jokes på min bekostning er en del af jobbet, men en vittighed om min Jadas medicinske tilstand var for meget for mig at bære, og jeg reagerede følelsesmæssigt'. skrev Will Smith på Instagram dagen efter det hændte.

Det forhindrede dig ikke oscarakademiet i efterfølgende efter lidt betænkningstid at udelukke Will Smith fra alle aktiviteter i deres regi i de kommende 10 år, og mange gætter på, at hans karriere i Hollywood bliver svær at kickstarte igen.

Men hvem ved - måske er Will Smith nu på vej til at blive Bollywood-skuespiller i stedet?