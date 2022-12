Numse-operation gik galt: Endte på hospitalet

Den 39-årige britisk-brasilianske tv-stjerne Jessica Alves har om nogen haft sin tur under kniven.

For et par år siden, før hun sprang ud som transkønnet, var hun under navnet Rodrigo Alves kendt for at bruge millioner af kroner på skønhedsoperationer for at komme til at ligne Barbie-dukkens evigt udkårne, Ken.

Dengang fik Alves endda indopereret kunstige mavemuskler for at komme Ken-udseendet nærmere.

- Jeg har været kendt som Ken, men indeni har jeg altid følt mig som Barbie, sagde hun til Mirror om kønsskiftet i 2020.

Men nu er det altså gået galt for tv-stjernen, der også er kendt fra det britiske 'Big Brother'.

Det skriver britiske Daily Mail.

Herunder kan du se et Instagram-opslag med looket efter operationen:

XXL numse-implantater

Operationen fandt sted i Tyrkiet, hvor Alves både havde bestilt en næse-operation og en opgradering af sine numse-implantater - fra 625 til 1050 ml.

Selve operationen gik egentlig efter planen. Men under den efterfølgende hvile-periode gik noget skævt, da Alves gav den lidt for meget gas i byen.

- Retningslinjerne fra lægen lød, at jeg ikke måtte sidde ned for længe i de næste tre uger, ingen sex i fire uger, ingen træning i tre måneder og ingen dans i otte uger. Men på grund af en julefest, hvor jeg dansede for meget, forrykkede de (implantaterne, red.) sig, siger Jessica Alves til Daily Mail.

Det betød, at tv-personligheden efter episoden måtte under kniven igen og skal holde nytår alene på et hotelværelse i Istanbul, mens hun venter på, at hun heler, fortæller hun til mediet.

