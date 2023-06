Ny anklage: Tømmermænd skyld i dødsulykke

Den meget omtalte tragedie, hvor skuespiller Alec Baldwin uforvarende skød og dræbte den 42-årige ukrainske filmfotograf Halyna Hutchins, tager nu en ny drejning.

Ifølge flere medier - heriblandt CNN og BBC News, var kvinden, der havde jobbet som våbenansvarlig på filmoptagelsen, Hannah Gutierrez Reed, forud for dødsulykken alt andet end frisk og klar til at passe sit job.

Flere vidner har fortalt, at Reed 'drak massivt og røg marijuana' i dagene, hvor optagelserne til 'Rust'-filmen stod på, og hvor hun var ansvarlig for våbensikkerheden.

- Det er sandsynligt, at Gutierrez havde tømmermænd, da hun puttede en ægte kugle i pistolen, som hun vidste på et tidspunkt ville blive benyttet af en skuespiller under en optagelse med andre skuespillere og medlemmer af filmholdet, lyder det fra anklageren i sagen.

Syndebuk

Gutierrez' forsvarer mener derimod, at hans klient er blevet uretmæssigt udpeget som syndebuk.

- Denne retssag og efterforskning har ikke handlet om at søge retfærdigheden. Det har handlet om at finde en passende syndebuk, lyder det fra Gutierrez' forsvarsadvokat Jason Bowles.



I februar 2022 blev Alec Baldwin og flere fra produktionen sagsøgt for uagtsomt manddrab. Anklagerne gik på hensynsløs opførsel, der havde bidraget til Halyna Hutchins' død under filmoptagelserne.

65-årige Alec Baldwin har siden sagens start erklæret sig uskyldig i alle anklager. Foto: Ritzau Scanpix

Forlig

I oktober blev der så indgået forlig mellem den amerikanske skuespiller Alec Baldwin og Hutchins' efterladte.

Ifølge flere internationale medier afgjorde dommeren, at forliget var i bedste interesse for sønnen Andros, der var ni år gammel, da hans mor døde.

Det er uvist, hvad forliget helt specifikt indebærer. Men 65-årige Alec Baldwin har nu højst sandsynligt betalt familien et større beløb for at få sagen ud af verden.

Alec Baldwin har fra sagens start erklæret sig uskyldig.

Det mystiske dødsfald

Hele sagen omhandler det tragiske dødsfald, der fandt sted under optagelserne til westernfilmen ’Rust’ tilbage i 2021.

Under optagelserne til en scene rettede Alec Baldwin en pistol, der skulle bruges i filmen, mod filmfotograf Halyna Hutchins.

Pistolen gik af, og en kugle gik gennem maven på den 42-årige fotograf og ramte derefter filmens instruktør, Joel Souza, i skulderen.

De blev begge hasteindlagt og fragtet med helikopter til det nærmeste hospital lidt over 100 kilometer fra ulykkesstedet. Hutchins døde af sine kvæstelser, mens den 48-årige instruktør Joel Souza overlevede.

Til scenen blev der brugt en ægte pistol, der dog burde havde indeholdt falske patroner. På trods af sikkerhedsprotokoller indeholdt pistolen en ægte 45-kaliber kugle.

Optagelserne til filmen ’Rust’ blev genoptaget i april i år og afsluttet 22. maj.