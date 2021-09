Ny anmeldelse efter voldtægtsanklage

Striden mellem den svenske Hollywood-stjerne Joel Kinnaman og den svenske model Bella Davis fortsætter med at udvikle sig.

Kinnaman, der blandt andet har medvirket i den amerikanske version af 'Forbrydelsen', 'The Killing', bad i august svensk politi om at udstyre den svenske model Bella Davis med et polititilhold mod at opsøge ham. På det tidspunkt var hun allerede udstyret med et tilhold i USA - begrundet med chikane mod stjernen.

Davis svarede ham igen med at anmelde ham for voldtægt.

De to havde i 2018 et kortere turbulent forhold, hvor Bella Davis altså hævder sig voldtaget.

Mens sagen nu efterforskes af svensk politi, kommer Bella Davis nu med endnu en anmeldelse mod Kinnaman.

Denne gang drejer det sig om bagvaskelse og ærekrænkelse, skriver Dagens Juridik.

Kinnaman har selv skrevet om voldtægtsanklagen mod ham på de sociale medier. Og det er årsagen til den nye anklage, forklarer Bella Davis' advokat - Elisabeth Massi Fritz - i en sms til Expressen,

- Der er kun et formål. Det er at skade hende og udsætte hende for andres foragt. For min klient har det betydet mange alvorlige trusler, had, racisme og frygt for hendes sikkerhed. Hun har det meget dårligt psykisk, skriver hun.