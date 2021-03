Ny dokumentar chokerer: Voldtaget og overfaldet

Demi Lovato fortæller i en ny dokumentar, at hun som 15-årig blev voldtaget, og at hun blev udsat for et seksuelt overgreb, da hun senere i livet var ved at dø af en overdosis

Demi Lovato og hendes nærmeste er hudløst ærlige i den nye dokumentar om sangerindes liv og stofmisbrug, 'Dancing with the Devil', der kan ses på YouTube fra 26. marts.

Dokumentaren har dog allerede haft premiere på filmfestivalen SXSW og flere amerikanske medier, heriblandt People, har set hele dokumentarserien.

- Mit misbrug reddede mit liv

Her holder Demi Lovato sig bestemt ikke tilbage, og der kommer endnu flere detaljer om stjernens næsten fatale overdosis i 2018.

Hun hævder, at hendes dealer forgreb sig på hende seksuelt - og derefter forlod hende.

- Jeg var nøgen og blå, da de fandt mig. Jeg var bogstaveligt talt efterladt til at dø, efter han havde udnyttet mig, fortæller stjernen.

Demi Lovato taler ud om overdosis: - Jeg blev hjerneskadet

Efter overdosen kunne Demi Lovato huske glimt af, at hun havde haft sex med dealeren, og da hun blev spurgt af hospitalet, om hun havde haft sex med samtykke, svarede hun ja.

Det var først en måned efter overdosen, at det gik op for hende, hun ikke var i tilstand til at give samtykke.

Blev voldtaget

Den tidligere barnestjerne fortæller også om, at det ikke var den første gang, hun oplevede et seksuelt overgreb. Hun hævder, at hun var 15, da hun mistede sin mødom i en voldtægt.

Lægger nettet ned med ærligt billede

Det var en person, som hun sås med, og hun fortæller selv, at de var 'lidt sammen', men at hun havde gjort klart for personen, hun ikke var klar til at miste sin mødom.

Et stykke tid efter hændelsen valgte hun at fortælle det til de voksne omkring hende.

Ifølge Demi Lovato fik det dog ikke nogen konsekvenser for personen, som havde voldtaget hende.