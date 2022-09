Ny nedtur for Nirvana-baby

Den verdensberømte Nirvana-baby, der nu er blevet voksen og vred, må erkende, at der ikke var tale om børnepornografi, da han prydede forsiden på det ikoniske 'Nevermind'-album.

Babyen, der i dag er 31 år og hedder Spencer Elden, havde lagt sag an mod såvel bandets to tilbageværende medlemmer, samt boet efter Kurt Cobain, diverse pladeselskaber og fotografen Kirk Weddle og hævdede, at hverken han eller andre havde godkendt, at billedet skulle bruges på albummet.

Samtidig havde Elden påpeget, at billedet var et brud på lovene om børnepornografi.

Endelig afgørelse

Men lørdag kunne talrige amerikanske medier, deriblandt Rolling Stone, melde, at en dommer endegyldigt har afvist sagen med begrundelsen, at den falder for forældelsesfristen.

'Da det er uomtvisteligt, at (Elden) ikke indgav sin klage indenfor 10 år, efter han opdagede krænkelsen, konkluderer retten, at hans krav er forældet', lyder det blandt andet i en otte sider lang afgørelse.

Det vækker naturligvis glæde i Nirvana-lejren.

- Vi er glade for, at denne uværdige sag har fået en hurtig og endelig afgørelse, lyder det fra Bert Deixler, advokat for Nirvana, til Reuters.

Eldens advokat understreger dog, at man ikke har givet op, selvom en dommer har afvist sagen for anden og sidste gang. I Eldens lejr mener man, at dommeren tolker lovgivningen forkert og handler i strid med lovens intention.

Også i januar blev Spencer Elden afvist af en dommer i Californien.

Spencer Elden har været i poolen med jævne mellemrum siden den oprindelige fotografering for at genskabe billedet. På hans bryst står der iøvrigt 'Nevermind'. Foto: SplashNews.com/Ritzau Scanpix

16 millioner kroner

Spencer Elden krævede dengang knap en million kroner fra hver af de 15 tiltalte i sagen, heriblandt de nulevende medlemmer af bandet, Dave Grohl og Krist Novoselic, samt Kurt Cobains enke, Courtney Love. Det samlede erstatningskrav svarende til 16,5 millioner kroner.

Begrundelsen var, at hans navn for altid vil være forbundet med 'den kommercielle, seksuelle udnyttelse han erfarede som mindreårig'.

Den californiske dommer afviste sagen og gav Eldens advokater ni dage til at anke afgørelsen, hvilket de altså gjorde.

Ændrede holdning

Kravet fra Elden virkede overraskende for mange, og som Ekstra Bladet har beskrevet, har han tidligere har udtrykt stor glæde over billedet.

Han har blandt andet tidligere indrømmet, at han til tider har brugt sin børnestjernestatus til at score.

- Jeg har brugt scorereplikken: 'Vil du se min penis ... igen?', har han tidligere indrømmet.

Han har også fortalt, han ofte er blevet stoppet på gaden for at signere det berømte 'Nevermind'-cover.

Grungebandet Nirvana havde sin storhedstid i starten af 90'erne, men succesen sluttede brat, da den karismatiske forsanger Kurt Cobain døde i 1994. Herefter ophørte bandet.

