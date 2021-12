Mindre end et år efter lanceringen må Travis Scott se sit alkohol-mærke, Cacti, lukke ned.

Mærket blev skabt i samarbejde med den amerikanske ølgigant Anheuser-Busch, men de har nu valgt at stoppe samarbejdet.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt People og TMZ.

Stopper produktion

Således må rapperen, der blandt andet er kendt for sangen 'Sicko Mode', finde en anden producent til at udgive Cacti, hvis han fortsat vil tjene penge på alkohol.

'Efter grundige overvejelser har vi besluttet at stoppe al produktion og brand-udvikling på Cacti Agace Spiked Seltzer. Vi mener, at mærkets fans vil forstå og respektere den beslutning,' lød det ifølge TMZ i en pressemeddelelse fredag.

Mediet har ligeledes fået en kommentar fra en talsperson for Travis Scott:

- Travis var meget klar i sit interview om, at han ikke er fokuseret på arbejde lige nu, og hans prioritet ligger i at hjælpe sit lokalsamfund og sine fans med at hele. Cacti har bedt AB (Anheuser-Busch, red.) om at informere deres grossister om, at der ikke kommer flere produkter i øjeblikket, lyder det.

Fatal koncert

Ti personer - heriblandt en blot ni år gammel dreng - mistede livet under en koncert arrangeret af Travis Scott i begyndelsen af november.

Siden har en række personer lagt sag an mod rapperen, fordi de mener, der var mangel på sikkerhed til arrangementet.

Det er ikke officielt meldt ud, at afslutningen på samarbejdet med ølproducenten skyldes den fatale koncert, men Travis Scott har tidligere måttet udskyde lanceringen af sine nye sko hos Nike af samme årsag.