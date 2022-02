Ny skandale: Sagsøgt igen

Erika Jayne er igen blevet sagsøgt for at have hjulpet sin eksmand, Tom Girardi, med forretninger

Lykken for realitystjernen Erika Jayne varede ganske kort.

Den 50-årige tv-personlighed, der kendt fra 'Real Housewives of Beverly Hills', blev for nylig fritaget fra søgsmålet mod hende og hendes eksmand, advokaten Tom Girardi, som går på, at han gennem sit firma skulle have stjålet penge fra en række familier til 189 personer, der i 2018 døde i et flystyrt.

Nu er hun dog igen blevet sagsøgt i sagen, beretter People.

Søgsmålet, der også denne gang går på, at Erika Jayne har hjulpet sin mand med forretninger og derfor var vidende om, hvordan parrets dyre livsstil blev finansieret, er på 2,1 millioner dollars svarende til 13,7 millioner danske kroner.

Afviser igen

Over for People afviser hendes advokat anklagen.

- Dette søgsmål er endnu et misforstået forsøg på at bebrejde Erika for andres handlinger, som hun ikke har haft noget at gøre med, lyder det fra advokaten.

'Real Housewives of Beverly Hills'-stjernens advokat har gentagne gange slået fast, at hun ikke har vidst, at pengene var stjålet, hvis det var tilfældet.

Erika Jayne og 82-årige Tom Girardi, der ifølge sin advokat er enormt svækket af alzheimers, blev skilt i november 2020.