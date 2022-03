Ny udmelding: De er blevet venner igen

Will Smith og Chris Rock har angiveligt talt sammen og er blevet gode venner, efter Will Smith pandede Chris Rock én under søndagens Oscar-uddeling i kølvandet på, at Smith var blevet fornærmet over en joke om hustruen, Jada Pinkett Smith.

Det oplyser Sean 'Diddy' Combs - også kendt som P Diddy - til Page Six.

Rapperen var på scenen til årets uddeling lige efter optrinnet, og fra Diddy lyder meldingen nu, at Smith og Rock har talt ud om episoden efterfølgende, og at der ikke er nogen sure miner.

- Det er ikke et problem. Det er overstået. Det kan jeg bekræfte, lyder det fra 52-årige Diddy, der dog ikke ønskede at gå i detaljer.

- Det er ren kærlighed, og de er brødre, siger han videre.

Her ses Diddy til Oscar-uddelingen. Foto: Barnard Neilson/Getty Images

Undskyldte til akademiet

Chris Rock har endnu ikke udtalt sig offentligt om optrinnet til Oscar-uddelingen, der siden har været på alles læber, mens Will Smith udelukkende har kommenteret optrinnet i sin tale under showet, da han vandt prisen for bedste skuespiller.

- Jeg vil gerne undskylde til akademiet. Jeg vil også gerne undskylde til alle dem, der er nomineret sammen med mig. Det her er et smukt øjeblik, og jeg græder ikke, fordi jeg vinder en award, sagde Smith og fortsatte:

- For mig handler det ikke om at vinde en pris, men det handler om at kunne kaste lys på alle menneskerne, lød det fra Smith, der altså således ikke har givet en offentlig undskyldning til Chris Rock.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Det er ikke første gang, Will Smith har givet en opsigtsvækkende lussing. Ved premieren til 'Men in Black 3' i 2012 stak han spasmageren Vitalii Seduik en lussing, efter at Vitalii Seduik havde forsøgt at kysse ham på den røde løber.

Læs meget mere om Oscar-uddelingens helt store hovedperson her: Will Smiths vilde sexliv: Harem, orgasmer og opkast.