Ny udmelding: Han gør det frivilligt

Kevin Spacey har i sinde at forsvare sig selv mod fire anklager om seksuelle overgreb i England.

I en erklæring givet eksklusivt til 'Good Morning America' siger Spacey, at han er sikker på, at han kan bevise sin uskyld mod de anklager, der involverer fire forskellige hændelser, som skulle være sket for 17 år siden.

Derfor planlægger han nu at møde frivilligt op i domstolen i Storbritannien.

Skuespilleren er tiltalt for fire overgreb, der angiveligt er begået mellem 2005 og 2013.

- CPS (den britiske anklagemyndighed Crown Prosecution Service, red.) har godkendt en tiltale mod Kevin Spacey, 62, for fire seksuelle overgreb mod tre mænd. Han er også tiltalt for at få en person til at deltage i seksuel aktivitet med penetration uden samtykke, siger Rosemary Ainslie, der står i spidsen for CPS.

Det var Anthony Rapp, der i 2017 stod frem med beskyldninger om overgreb udført af Spacey. Herefter fulgte en række beskyldninger fra både mænd og kvinder om lignende oplevelser med Kevin Spacey.

Han har gentagne gange afviste alle anklager, og flere gange er retssager blevet droppet mod ham i USA.