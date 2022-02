Ny udvikling: Baldwin sagsøgt

Efterårets store tragedie i Hollywood, hvor skuespiller Alec Baldwin i en ulykke affyrede et dræbende skud mod filmfotograf Halyna Hutchins under optagelserne til western-filmen 'Rust', tager nu en ny drejning.

Familien til den skuddræbte 42-årige filmfotograf har valgt at sagsøge Baldwin. Det skriver tmz.com.

Et af anklagepunkterne går på, at Alec Bladwin ikke selv tjekkede pistolen, der affyrede det dræbende skud. Det burde han have gjort, mener Halyna Hutchins familie, det helt konkret har sagsøgt skuespilleren for 'wrongful death' - altså at han er skyld i hendes død.

Desuden står der følgende i det nye sagsanlæg:

'Han løslod revolverens hammer, og - BANG - tiltalte Baldwin affyrede revolveren'

Trykkede ikke

Alec Baldwin har tidligere sagt i et interview, at han ikke trykkede på aftrækkeren. Den udtalelse har Hutchins' advokat ikke meget tilovers for.

- Jeg tror, det er klart, hvad der skete. Alec havde pistolen i hånden, han skød den - Halyna blev dræbt. Pistolen kan ikke skyde, medmindre aftrækkeren er aktiveret, og hammeren er tilbage, sagde advokaten tirsdag på et pressemøde.

Det er Hutchins' mand og søn, der har lagt sag an mod Alec Baldwin, og de kræver et ukendt beløb i erstatning.

63-årige Baldwin er langt fra den eneste, der er blevet sagsøgt i den ulykkelige sag fra filmsettet.

Blandt andre er de, der leverede ammunition til filmen blev sagsøgt. Det samme er den assisterende instruktør, Dave Halls, våbenkonsulenten, Hannah Gutierrez-Reed, og flere andre.

Alec Baldwin brød sammen efter ulykken. Foto: Jim Weber/The New Mexican

Alec Baldwin forklarede i et interview i december , at han stadig er uforstående over for, hvordan ulykken kunne ske.

Her sagde han, at han sammen med Halyna Hutchins var i gang med at øve en scene, da våbnet gik af.

- Jeg viser hende det, og jeg siger: 'Hvordan er det her, virker det her, kan du se det?', og hun svarer: 'Ja, det er godt'. Jeg slipper hammeren (del på pistol, red.) - bang - så går pistolen af, sagde han og fortsatte:

- Jeg ville aldrig pege med en pistol på nogen og trykke på aftrækkeren. Aldrig.