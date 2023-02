Ny udvikling: NRK overvejer kontrakt med skandaleramt influencer

Det vakte voldsom debat og kritik, da den norske influencer Sophie Elise Isachsen, som blandt andet har podcasten 'Sophie og Fetisha' på NRK, i sidste uge delte et billede, hvor hun stod sammen med en veninde, der i hånden havde en lille gennemsigtig pose med hvidt pulver.

Lynhurtigt blev billedet fjernet, men norske medier nåede at snuppe det, og det væltede efterfølgende ind med klager til NRK, der er den norske pendant til DR, som dog ikke lod sig påvirke.

Men det har øjensynligt ændret sig nu.

Til norske Dagbladet oplyser NRK, at de nu 'gennemgår kontrakten' med Isachsen.

- NRK arbejder på at gennemgå Sophie Elises kontrakt nu, skriver kommunikationschef Jon-Annar Fordal til Dagbladet.

Dagbladet har anmodet NRK om et interview med generaldirektør Vibeke Fürst Haugen, men kommunikationschefen oplyser til Dagbladet, at 'Haugen vil blive interviewet, når NRK har konkluderet, men ikke lige nu.'

Annonce:

Den norske influencer Sophie Elise poster et billede på Instagram, sammen med en anden tv-profil, som i hånden har noget, der formentlig ikke er bagepulver

Hovedpersonen ked af det

Torsdag i sidste uge udkom et nyt afsnit af podcasten 'Sophie og Fetischa', hvor hovedpersonen kort kom ind på sagen, men ikke ønskede at sige ret meget. Noget ændrede sig dog fredag, hvor hun i et opslag på sin private Instagram kommenterede skandalen over for sine 589.000 følgere.

'Der har været stille fra min side i en periode. Det er ikke, fordi jeg vil gemme mig eller ikke tage konsekvenserne, skriver hun blandt andet på sin Instagram-story, hvor hun ikke kommer ind på, hvad der var i posen.

Hun er dog ked af, at hun ved en fejl kom til at lægge det ud, fordi hun ikke var opmærksom på, hvad der var på de billeder, hun klikkede af til et galleri på det sociale medie.

'Da jeg blev opmærksom på billedet, blev det fjernet på bare tre minutter. Offentliggørelsen var mit ansvar, og det er noget, der ikke vil ske igen,' skriver hun og fortsætter videre:

Annonce:

'Jeg har ikke ønsket at romantisere noget, og jeg er ekstremt ked af det. Når man står i sådan en situation, som jeg har gjort, bliver det krystalklart, hvad der betyder noget, og hvilken person man gerne vil være, og det har jeg manglet i en periode.'

Læs mere om hele sagen med Sophie Elise Isachsen her:

Influencer bryder tavsheden efter shitstorm

Støttede kritiseret influencer: Nu lægger han sig fladt ned

Ny udvikling: Nu reagerer supermarkeds-gigant

Tv-station bestormet af klager over influencer

Kendt influencer i uvejr: Postede foto med hvid masse i lille pose