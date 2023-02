Ny udvikling: Nu reagerer supermarkeds-gigant

Den norske influencer Sophie Elise, der er kommet i modvind efter at have lagt et billede på Instagram med en lille pose hvidt pulver, får ikke sit nye veganske slikprodukt Candy Girl i Rema 1000 - for nu

Den norske influencer Sophie Elise Isachsen har været i noget af et stormvejr i den seneste uge, efter at hun søndag publicerede et billede til sine næsten 600.000 følgere på Instagram.

Her poserer hun med en veninde, der holder en lille pose, i hvilken der ligger noget, som ligner hvidt pulver.

Influenceren fjernede hurtigt billedet igen, men da havde andre nået at kopiere og dele det.

Den heftige debat kredser om det faktum, at Sophie Elise er en idoliseret influencer, som børn og unge ser op til, og at hun arbejder som podcast-vært på landets største tv-station, NRK.

Her har man ikke ønsket at reagere på stormvejret, selvom deres såkaldte kringkastningsråd - et slags 'folkets panel', som taler om programmer og behandler klager - har modtaget 2400 klager over influenceren.

Sophie Elise er 28 år og en af Norges største influencere. Hun arbejder for NRK Norge som podcastvært, og stormvejret har - indtil videre - ikke fået konsekvenser for ansættelsen, hvilket har medført kritik af NRK. Foto: Ritzau Scanpix

Sophie Elise indledte i fjor et samarbejde med den norske gigant Rema 1000.

Sophie Elise får således produceret slik under varemærket Candygirl by Sophie Elise, og hendes nye veganske produkter, Candy Girl, skulle have været på hylderne i Rema 1000 i næste uge.

Troede hun.

Lanceringen af produktlinjen er nemlig nu sat på hold. Det skriver både VG og TV 2 Norge. 'God kveld Norge' har fået bekræftet, at lanceringen er sat på standby.

Denne story lagde Sophie Elise op for ganske nylig. Hun har fortsat ikke selv udtalt sig i sagen, men har dog reageret ved at gøre sin profil ikke-offentlig.

Hege Rognilen fra Rema 1000 fortæller til mediet, at fastfrysningen, som de kalder det, er en direkte konsekvens af delingen af det kontroversielle Instagram-foto med posen med den hvide, pulver-lignende substans.

- Situationen er uklar lige nu. Derfor har vi valgt at holde igen med lanceringen, indtil vi ved lidt mere, lyder det.