Nye anklager: Bedøvet og voldtaget

Fem kvinder anklager den efterhånden fallerede skuespiller Bill Cosby for seksuelle overgreb i en ny sag. Flere overgreb skulle være sket under optagelserne til Cosbys berømte sitcom, og kvinderne hiver derfor også produktionsselskaber med i retten

Skruen uden ende.

Den før så folkekære amerikanske skuespiller Bill Cosbys fald fra tinderne virker efterhånden bundløst.

I 2018 blev skuespilleren kendt skyldig i tre tilfælde af seksuelle overgreb og idømt mellem tre og ti års fængsel. Han nåede at afsone to år, inden en domstol i Pennsylvania omgjorde dommen på grund af en tidligere aftale med en anklager.

I juni i år væltede de kaninøreklædte skeletter dog endnu en gang ud af skabet, da Cosby i en civil retssag blev kendt ansvarlig for et seksuelt overgreb mod en kvinde i Playboy Mansion tilbage i 1975.

Nu står fem andre kvinder så frem og beskylder Cosby for seksuelle overgreb i perioden 1969-1990 - og de anklager samtidig produktionsselskabet bag 'The Cosby Show' for at se gennem fingre med overgrebene.

Det skriver NBC News.

En domstol i New York skal tage stilling til nye anklager om seksuelle overgreb fra Bill Cosbys side. Foto: Eduardo Munoz Alvarez/Ritzau Scanpix

Anklage: Bedøvet og voldtaget

De fem kvinder anlagde et søgsmål ved en domstol i New York mandag, skriver mediet.

Og de står alle frem med navn.

Blandt dem er skuespilleren Lili Bernard, der medvirkede i et af 'The Cosby Show'-episoderne, og nu som beskylder Cosby for at have både bedøvet og voldtaget hende i New Jersey i 1990.

Samme historie har Cindra Ladd, der også hævder at være blevet voldtaget og bedøvet af Cosby tilbage i 1969, og en tredje kvinde, skuespilleren Jewel Gittens, beskylder Cosby for at have stukket sin finger op i hende.

Bill Cosbys talsperson, Andreq Wyatt, kalder søgsmålet 'useriøst' og afviser anklagerne blankt, skriver NBC News.

Ud over Bill Cosby er produktionsvirksomhederne Kaufman Astoria Studios Inc., The Carsey-Werner Company og NBC Universal Media sagsøgt for ikke at sætte en stopper for Cosbys påståede overgreb.

