Nye beskyldninger: Truede med at ødelægge karriere

Skuespilleren Chris Noth er nu blevet beskyldt for endnu et seksuelt overgreb

Endnu en kvinde står nu frem og fortæller om krænkende opførsel fra skuespilleren Chris Noth.

Men til forskel fra de andre kvinder, står hun frem med navn. Det gør hun i en pressekonference sammen med sin advokat.

Sangerinde Lisa Gentile beskylder skuespilleren, der bedst kendt for sin rolle som Mr. Big i serien 'Sex and the City', for seksuelt overgreb tilbage i 2002.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Page Six og Guardian.

Trusler

Sangerinden mødte Chris Noth på restaurant Pasquale Marino i New York, hvor han var stamkunde.

Ifølge kvinden tilbød Chris Noth hende dengang et lift hjem fra restauranten, hvorefter han forgreb sig på hende i hendes lejlighed.

Men da Lisa Gentile sagde fra, blev skuespilleren pludselig aggressiv og truede med at ødelægge hendes sangkarriere.

- Jeg prøvede at få ham til at stoppe. Han tvang mine hænder til at hive op i hans trøje, så hans mave var blottet, så skubbede han mine hænder ned på hans penis, fortæller Gentile og fortsætter:

- Det lykkedes mig endelig at skubbe ham væk og råbe 'Nej, jeg vil ikke det her'. Han blev ekstremt vred og kaldt mig for en narrefisse og en kælling.

Lisa Gentile fortæller herefter, at Chris Noth angiveligt ringede næste dag og truede hende med at ødelægge hendes karriere, hvis hun fortalte nogen, hvad der var sket aftenen før.

- Jeg var bange for at stå frem på grund af Hr. Noths magt og trusler med at ødelægge min karriere, fortæller hun.

Afviser

Udover de fire der nu er kvinder stået frem med beskyldninger om seksuelt overgreb fra Chris Noth, så har ekskæresten Beverly Johnson, også meldt sig ind i koret og beskylder sin eks for at have truet hende på livet.

Chris Noth afviser anklagerne og kalder dem for pure opspind.