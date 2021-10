Nye beviser i Baldwin-skyderiet: Politiet har kuglen

Politiet er kommet et skridt videre i efterforskningen af den skudepisode, der i sidste uge kostede filmfotograf Halyna Hutchins livet under optagelserne til filmen 'Rust'. Det fortæller de onsdag aften på et pressemøde.

Det skriver nyhedsbureauet AP ifølge flere medier - heriblandt Tampa Bay Times.

Her er det kommet frem, at politiet har fået fat i det projektil, der angiveligt kom fra det våben, som skuespiller Alec Baldwin affyrede i den tro, at der ikke var tale om et skarpladt våben.

Projektilet er hevet ud af skulderen på instruktør Joel Souza, der blev ramt og såret, efter kuglen gik gennem Halyna Hutchins. Nu skal nærmere undersøgelser bekræfte, at der er tale om den kugle, som Alec Baldwin har affyret, lyder det. Derefter skal det fastslås, hvilken type ammunition der er tale om.

På pressemødet blev det understreget, at ingen er sigtet i sagen, men at det stadig er for tidligt at udtale sig om, hvorvidt nogen - heriblandt Alec Baldwin, der udover at være hovedrollen i filmen også er producer - bliver sigtet.

Politiet skal nu undersøge nærmere, hvilken type patron der var tale om, efter de har sikret sig den som bevismaterial. Kuglen sad i skulderen på instruktør Joel Souza, der også blev ramt. Foto: Phillip Caruso/Reuters

500 patroner fundet

Politiet er langsomt ved at få klarhed over, hvordan tragedien kunne ske.

Blandt andet har TMZ beskrevet, hvordan pistolen tilsyneladende ikke var en rekvisit, men i stedet var et skarpladt våben, som filmfolkene brugte til at skyde til måls efter ting mellem optagelserne.

Politiet fortæller nu, at de i forbindelse med efterforskningen har fundet 500 patroner på settet - en blanding af løse og ægte patroner. De uddyber dog ikke, hvor mange de har fundet af hver slags. Politiet ønskede heller ikke at kommentere på, hvordan de mange patroner er kommet til filmsettet, og hvordan sammenblandingen er sket.

På pressemødet blev det desuden slået fast, at det er for tidligt at konkludere noget endnu, og politiet har tænkt sig at tage sig god tid til at efterforske sagen til bunds.