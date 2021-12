Nye skræmmende beskyldninger

Skuespilleren Chris Noth, der især er kendt for sin rolle som 'Mr. Big' i 'Sex and the City', er de seneste uger blevet beskyldt for seksuelt overgreb af flere kvinder.

Men det stopper ikke her, for nu står skuespillerens ekskæreste frem med flere skræmmende anklager.

Beverly Johnson, der var kæreste med Chris Noth fra 1990 til 1995, fortæller, at hun efter deres brud søgte om polititilhold mod skuespilleren, da han angiveligt skulle have truet med at slå hende ihjel.

Det skriver det amerikanske medie Page Six, som har fået fat i retsdokumenterne.

Beverly Johnson beskylder Chris Noth for adskillige dødstrusler og voldelig opførsel. Foto: AP

Truet på livet

I dokumenterne fremgår det, at Beverly Johnson i 1995 anmodede om et midlertidigt polititilhold med et ønske om, at Chris Noth ikke måtte nærme sig hende, hendes datter og deres hund.

'Chris Noth slog mig i brystet og på ribbenene, beskadigede mine ribben, som gjorde det svært for mig at trække vejret, slog mig i ansigtet og på min krop, så jeg måtte få lægehjælp', påstår Beverly Johnsen i dokumenterne.

'27 juli 1995 kom han med flere dødstrusler og ringede op til 25 gange om dagen for at true med at slå mig ihjel'

Polititilholdet blev godkendt, men begge parter skulle altså holde sig mindst 400 meter væk fra hinanden.

Afviser

Det vides endnu ikke, hvordan 69-årige Chris Noth forholder sig til anklagerne fra sin ekskæreste, men han har kategorisk benægtet at skulle have forgrebet sig på nogen af de anonyme kvinder, der er stået frem.

'Anklagerne imod mig fra individer, som jeg mødte for år, selv årtier, siden, er falske', har Chris Noth tidligere udtalt i en pressemeddelse til Page Six.