Nye vilde beskyldninger: Udnyttede Elon Musk

Hvis man troede, at det var slut med saftige detaljer fra den verserende retssag mellem Johnny Depp og Amber Heard, kan man godt tro om igen.

Under onsdagens retsmøde skortede det nemlig ikke ligefrem på beskyldninger, der relaterer sig til flere kendisser end blot de to skuespillere, der er sagens omdrejningspunkt.

Her vidnede Christian Carino, der er tidligere agent for parret og samtidig popstjernen Lady Gagas ekskæreste. Hans vidneudsagn blev optaget for flere måneder siden og blev afspillet i retssalen i Virginia.

Han forklarede ifølge Vanity Fair, at Amber Heard kort tid efter sin skilsmisse fra Johnny Depp begyndte at date Tesla-stifteren og mangemilliardæren Elon Musk.

Ikke forelsket

Under sin forklaring læste han blandt andet flere sms'er op, han havde modtaget fra Heard om det kortvarige forhold.

'Jeg er ved at komme mig over bruddet. Hader, når det bliver offentligt. Se, hvor ked af det, jeg er', skal Amber Heard have skrevet til Christian Carino om Elon Musk.

Christian Carino har arbejdet som agent for både Amber Heard og Johnny Depp. Foto: Jonathan Ernst/Ritzau Scanpix

Ifølge Carino var der dog langt fra tale om kærlighed mellem de to.

'Det lyder som en pressemeddelelse. Du var ikke forelsket i ham. Og du har fortalt mig tusind gange, at du bare udnyttede ham for at få tiden til at gå,' skal Carino have skrevet tilbage til Heard, der efterfølgende angiveligt erkender:

'Det ved jeg godt, men jeg ville stadig gerne have tid til at sørge og komme mig i mit eget tempo.'

Johnny Depp har tidligere beskyldt Amber Heard for at have haft en trekant med Elon Musk og modellen Cara Delevinge, mens de to stridende parter stadig var gift.

Det har Elon Musk dog afvist.

Tidligere har Johnny Depp blandt andet beskyldt Amber Heard for at skide i parrets fælles seng og at have kastet en flaske efter ham, der skadede hans finger.

Amber Heard har endnu ikke afgivet forklaring eller haft mulighed for at indkalde vidner til sit forsvar.

