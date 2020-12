Nyt billede vækker stor opsigt: Ikke til at kende

Der er sket meget med sangerinde og skuespiller Jessica Simpson i 2020, hvor hun har gennemgået et stort vægttab og har lagt sin livsstil fuldstændig om.

At Simpson som konsekvens deraf efterhånden ser en del anderledes ud, går ikke ubemærket hen hos hendes følgere på de sociale medier, der i løbet af året flere gange har været helt på den anden ende, når Simspon har delt billeder af sin udvikling.

Det er også sket i forbindelse med julen, hvor Simpson har delt et billede af sig selv i en julepyjamas.

'Jeg troede, at Eric (hendes mand, red.) tog et billede fra taljen og op', skriver Simpson efterfulgt af en grinende smiley.

Verdensstjerne målløs da hun så sig selv i spejlet

Under billedet af den 40-årige stjerne vælter det ind med positive tilkendegivelser fra Simpsons mange følgere, der alle er i svime over, hvor god form Jessica Simpson er kommet i.

'Så fit', skriver skuespilleren Jessica Alba.

'Hvordan er du kommet i så god form? Du ser fantastisk ud', skriver en følger.

'Du ser så godt og fit ud. Hvordan tabte du vægt så hurtigt? Giv mig opskriften', skriver en anden.

'Jeg ville ønske, at jeg så sådan ud med mine bukser nede', lyder det fra en tredje med henvisning til, at Simpson på billedet har trukket et par bukser ned om anklerne.

Flere påpeger også, at Simpson 'slet ikke er til at kende'.

Har tabt sig meget

I løbet af 2020 har Simpson været meget åben omkring sit vægttab. I forbindelse med at hun var gravid med sin datter, Birdie Mae, der i dag er 19 måneder, tog hun nemlig 45 kilo på.

Dem har hun dog siden kæmpet hårdt for at tabe igen, og hun har løbende delt sine flotte resultater på de sociale medier.

Bliver 40: Fejrer med 14 år gamle jeans

En del af grunden til, at hun har fundet motivation til at tabe sig, skal ifølge Simpson findes hos hendes ægtemand, Eric Johnson, der er tidligere NFL-spiller.

- Jeg har den mest aktive mand i verden. Hvis du gifter dig med en atlet, er du nødt til at følge med, har hun tidligere fortalt i et interview med People.

Også dette billede af Jessica Simpson, hvor hun viser, at hun kan passe et par jeans, der er 14 år gamle, har tidligere vakt opsigt på sociale medier. Foto: Privat

Her forklarede hun nærmere, hvorfor hun har valgt at være åben omkring sit vægttab:

- Jeg var meget åben omkring at veje omkring 100 kilo. Jeg har haft eksem, siden jeg var barn, og efter jeg fik Birdie, fik jeg et anfald, som var meget mere intenst, end jeg har oplevet før. Jeg er åben omkring mine usikkerheder og mine fejl, og hvis jeg kan hjælpe til at inspirere andre til at have det bedre med sig selv - det er derfor, jeg er her.