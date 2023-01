Nyt i sagen: Slipper for tiltale for skudt instruktør

Stjerneskuespilleren Alec Baldwin bliver tiltalt for uagtsomt manddrab, efter han ved en fejl skød og dræbte en filmfotograf. Han ramte i samme situation filmens instruktør, men sidstnævnte bliver han ikke sigtet for

Alec Baldwin har endelig fået en god nyhed, selvom det er en lille en af slagsen.

Da han i oktober 2021 skød og dræbte filmfotografen Halyna Hutchins under optagelser til filmen 'Rust' ved en fejl, hvilket han siden er blevet tiltalt for uagtsomt manddrab for, ramte han nemlig også en anden person. Men det sidste bliver han ikke tiltalt for.

Det oplyser det lokale politi i Santa Fe til TMZ.

Det var filmens instruktør, Joel Souza, der blev ramt af det samme skud, som dræbte Halyna Hutchins. Men politiet fortæller til mediet, at der ikke er sket nogen forbrydelse i den situation, og derfor vil man ikke rejse tiltale for det.

I stedet klassificerer man det som værende et uheld uden intention.

Tiltalen i sagen mod Baldwin for skyderiet på Halyna Hutchins handler heller ikke om, at han skulle have haft intention om at skyde hende. Der er derimod tale om uagtsomt manddrab, i det han har opført sig uansvarligt med et skydevåben, mener anklageren.

Sagen om skyderiet på optagelserne til filmen 'Rust' har udviklet sig, siden skyderiet fandt sted, og der dukker hele tiden nye oplysninger op i sagen. Alec Baldwin selv mener, at han er uskyldig.

I en udtalelse på vegne af Baldwin anklager hans advokat, Luke Nikas, myndighederne for justitsmord.

- Denne beslutning fordrejer fokus på Halyna Hutchins' tragiske død og repræsenterer et skrækkeligt justitsmord. Hr. Baldwin havde ingen grund til at tro, at der var ægte ammunition i revolveren - eller noget sted på settet, siger advokaten ifølge TMZ og fortsætter:

- Han har lænet sig op ad de professionelle, han samarbejdede med, som forsikrede ham om, at våbenet ikke var skarpladt. Vi vil kæmpe mod denne tiltale, og vi vil vinde.