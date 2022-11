Nyt om dødsfald: Døde uden testamente

Familiekilder fortæller nu, at 34-årige Aaron Carter ikke havde lavet et testamente

Det bliver ikke et testamente, der kommer til at afgøre hvem der får, hvad der er tilbage efter Aaron Carter.

Det skriver TMZ, der har været været i kontakt med sangerens 'familiekilder'.

Det betyder ifølge medier, at det nu er delstaten Californien, hvor han døde, der skal afgøre, hvem der skal have hvad.

Aaron Carter havde en 11 måneder gammel søn med sin forlovede, Melanie Martin, som blev fjernet fra parret i september og siden har boet hos Aaron Carters forlovedes mor.

Mediet skriver dog også, at det ser ud som at Aaron Carters søn, ikke bliver efterladt uden noget fra sin far.

Det er nemlig sådan, i de fleste stater, at barnet får faren eller morens ejendom, når en enlig person dør uden et testamente. Det vides dog endnu ikke, om Aaron Carter havde penge eller ejendom, da han døde.

Et turbulent liv

Aaron Carter kæmpede i flere år med misbrugsproblemer.

I 2019 var han med i det amerikanske talkshow 'The Doctors', hvor seerne kan få medicinsk rådgivning. Her fremviste Carter en pose med en række medikamenter til behandling af blandt andet skizofreni, bipolar lidelse og angst.

Ifølge det amerikanske medie TMZ blev Carter fundet død i sit hus i Lancaster, Californien, 5. november. Til mediet fortæller flere kilder, at han blev fundet i sit badekar.

Politiet bekræfter over for TMZ, at de modtog en anmeldelse om, at en mand var druknet i et badekar på adressen.

Drabsefterforskere blev ifølge mediet sendt ud til adressen, men der er angiveligt ikke fundet nogen tegn på, at der skulle være sket en forbrydelse. Det er standardprocedure, når der sker et mistænkeligt dødsfald.