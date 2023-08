Nyt om syg verdensstjerne: - Kan ikke finde noget medicin

Nu er der triste nyheder om 'My heart will go on'-legenden, Celine Dion, som tidligere i år måtte aflyse sin verdensturne grundet sygdom.

Sangerindens søster, Claudette Dion, har nemlig udtalt til mediet 'Le Journal de Montreal', at man har svært ved at finde noget medicin, som kan hjælpe sangerinden. Det skriver Daily Mail.

- Vi kan ikke finde noget medicin, der virker. Men vi har stadig håbet, og det er vigtigt, udtaler søsteren.

Lige nu bliver Celine Dion passet på af dine to søstre, Claudette og Linda, sammen med et hold af specialiserede forskere, fortæller Claudette desuden.

Sangerinden lider af den sjældne autoimmune sygdom kaldet 'stiff person syndrome' (Stiv person syndom, red.). En neurologisk lidelse, der er kendetegnet ved stivhed i musklerne samt smertefulde muskelkramper. Det fortalte sangerinden sidste år.

Har brug for hvile

Claudette Dion udtaler desuden, at søsteren, udover medicin, mest af alt har brug for hvile.

- Jeg tror virkelig, at hun mest af alt har brug for hvile. Hun går altid hele vejen, når hun optræder, og hun prøver altid at være den bedste.

- Men på et tidspunkt forsøger dit hjerte og din krop at fortælle dig noget. Det er vigtigt at lytte til det, siger søsteren.

Celine Dion gav koncert i Royal Arena tilbage i 2017. Men det ser ud til, at de danske fans må væbne sig med tålmodighed, når det kommer til, hvornår de kan få popikonet at se igen. Foto: Martin Lehmann/Polfoto

Det er ikke første gang, at søsteren udtaler sig på vegne af popikonet. Det gjorde hun også tilbage i juli.

Dengang udtalte hun til mediet 'Bonsoir Bonsiour', at familien er 'sikre på', at hun nok skal klare sygdommen.

- Hun arbejder hårdt, og vi er sikre på, at hun vil komme dertil. Det kan ikke være sådan en historie (hvor det ikke ender godt, red.), lyder det fra Claudette.

Aflyste verdensturne

Tilbage i maj kom det frem, at 'My heart will go on'-legenden, Celine Dion, var nødt til at aflyse sine verdensturne grundet 'helbredsmæssige årsager'.

Det oplyste sangerinden i en pressemeddelse, hvor der blandt andet stod, at hun 'undergik medicinsk behandling'. Celine Dions sygdom 'stiff person syndrome', bliver dog ikke nævnt ved navn.

Verdensstjernen lagde desuden ikke skjul på i pressemeddelsen, at hun var skuffet. Men samtidig forventede hun også, at hun en dag ville stå på scenen igen.

'Jeg er ked af at skuffe jer alle sammen igen. Jeg arbejder virkelig hårdt på at komme tilbage på fuld styrke, men det at turnere kan være virkelig hårdt, selv når man er på 100 procent.'

'I skal alle sammen vide, at jeg ikke giver op ... og jeg kan ikke vente, til jeg kan se jer igen!'.

Sangerinden skulle have optrådt i Royal Arena i Danmark 23. og 24. september i år.

