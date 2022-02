Nyt om tragisk død

Fredag lokal tid blev den amerikanske skuespiller Lindsey Pearlman fundet død i nærheden af en vandrerute i Hollywood, Los Angeles.

Hun blev bare 43 år.

Dødsårsagen er endnu ikke blevet offentliggjort og bliver lige nu undersøgt af retsmedicinere.

Myndighederne har dog nu offentliggjort mere omkring omstændighederne for hendes død og oplyser, at skuespilleren blev fundet i en bil nær Runyon Canyon Park.

Det skriver flere medier, heriblandt NBC News.

Dødsfaldet har efterladt Lindsey Pearlmans venner, familie og kolleger i stor sorg.

'Lindsey Pearlman var fantastisk i 'General Hospital', og vi er meget kede af at høre om denne tragedie. Vores hjerter er med hendes familie og venner', lyder det i et tweet fra Frank Valentini, der er executive producer på serien 'General Hospital', som Lindsey medvirkede i.

Lindsey Pearlman var blandt andet kendt for sine roller i tv-serier som 'Chicago Justice', 'General Hospital' og 'Empire'. PR-foto

Stor sorg

Også skuespilleren Jay Bee Tadena mindes Lindsey Pearlman.

'Vores fællesskab er så lille. Jeg har kun mødt Lindsey et par gange, men hver gang var hun virkelig sød, sjov og venlig. Selv i de små interaktioner, kan din venlighed have en stor effekt. Nyheden om hendes død er så tragisk, og jeg håber, hendes venner og familie finder fred', lyder det.

'Vi mistede Lindsey Pearlman, min ven og nabo, tidligere denne uge. Jeg er chokeret og ked af det, og jeg føler så meget med hendes venner og familie', lyder det videre fra Meghan Evans, der var tæt med skuespilleren.

Også Lindseys familie har delt en appel efter deres familiemedlems død.

På vegne af Lindsey Pearlmans søster har hendes kusine, Savannah Pearlman, delt følgende opfordring:

'Du skal vide, at du aldrig er alene. Lindseys søster har bedt os om at dele nummeret til The National Suicide Hotline 1-800-273-8255', lyder det i opslaget, der dog heller ikke går nærmere ind på dødsårsagen.