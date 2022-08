Nyt om vanvittig ulykke

- Et held at hun er i live, siger kilde om Hollywood-stjernen Anne Heche, der fredag blev reddet ud af en brændende bil og fortsat er indlagt på intensiv

Det var en en ulykke som taget ud af en Hollywood-kastrofefilm, da den 53-årige filmstjerne Anne Heche fredag blev reddet ud af en brændende bil efter en voldsom trafikulykke i Los Angeles.

Ifølge CNN og andre velunderrettede, amerikanske medier tog det flere end 50 brandfolk en halv time at få Heche reddet ud af den brændende, blå Mini Clubman, der efterfølgende lignede noget, der havde befundet sig i en krigszone.

I alt tog det brandfolkene mere end en time, før branden - der også involverede huset som bilen var kørt ind i - var under kontrol.

Anne Heche, der blev alvorligt forbrændt, blev øjeblikkeligt kørt til et nærliggende hospital, hvor hun blev indlagt og efter sigende stadig er i kritisk tilstand. Det forlyder dog, at hun er uden for livsfare.

'Anne er indlagt på intensivafdelingen. Hun er heldig at være i live. Hun har omfattende forbrændinger og har et langt forløb foran sig. Hendes team og familie er stadig i gang med at undersøge, hvad der er sket forud for ulykken, siger en kilde tæt på Heche til CNN.

Anne Heche har en lang karriere på tv og film bag sig. Hun har blandt andet vundet en Emmy for sin rolle i serien 'Another World'.

Hun har desuden haft roller i film som 'Donnie Brasco', 'Six Days Seven Nights', 'Wag the Dog' og Gus Van Sants genindspilning af Hitchcock-klassikeren 'Psycho'.

Varme tanker

I kølvandet på den opsigtsvækkende ulykke er det væltet ind med kærlige hilsner og ønsker om god bedring fra en række af Heches kollegaer. Blandt andet Alec Baldwin, der skriver:

'Jeg elsker dig Anne. Jeg elsker dig, og synes at du er en en utrolig talentfuld person. Jeg håber, alt er ok. Jeg håber, du kommer igennem det her. Jeg er ked af, at denne tragiske ting skulle overgå dig, og jeg sender dig al min kærlighed'.

Skuespilleren Rosanne Arquette har ligedes skrevet en hilsen til Heche. Hun beder om, at man beder for hendes tilskadekomne kollega.