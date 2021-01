Nyt verdensstjerne-par dater

One Direction-stjernen Harry Styles og Hollywood-stjernen Olivia Wilde er nu angiveligt et par. De mødte i følge flere medier op til en lille bryllupsfest nær Santa Barbara i Californien hånd i hånd.

Det amerikanske medie Page Six kan oven i købet dokumentere det med eksklusive billeder af det nye par på vej til bryllupsfesten. Her går de hånd i hånd, og det er tydeligt, at der er kærlighed i luften.

Det skriver flere medier heriblandt Page Six og TMZ

Her optræder Harry Styles i et NBC-tv-program. Foto: Ritzau Scanpix.

Harry var blevet inviteret til et lille bryllup i Montecito i Californien, hvor hans manager blev gift med Glenne Christiaansen. Og Harry valgte altså at møde op med Olivia Wilde. Der var kun inviteret 16 mennesker til brylluppet, der blev afviklet på en meget sikker måde for at undgå coronasmitte.

Selv om der er 10 års forskel mellem den 26-årige Harry Styles og den 36-årige Olivia Wilde tyder meget på, at Olivia og Harry har fået følelser for hinanden under indspilningerne til den kommende film 'Don't Worry Darling', som Olivia Wilde både instruerer og spiller hovedrollen i.

Olivia Wilde har nemlig også castet Harry Styles til en større rolle i filmen. Til magasinet Vogue har hun tidligere forklaret:

- Jeg besluttede at caste Harry Styles, efter at jeg havde set ham i filmen 'Dunkirk'. Og jeg lavede en lille sejrsdans, da han officielt sagde ja til rollen, fortæller Olivia Wilde om filmen, der også har Florence Pugh, Chris Pine og Gemma Chan i bærende roller.

Olivia Wilde og Harry Styles har endnu ikke selv bekræftet, at de dater og nu er et par.

Her ankommer Oliva Wilde til Oscar-party i Los Angeles. Foto: Ritzau Scanpix.

