Obama-datter dater skuespiller-søn

Sasha Obama, der er datter af den tidligere amerikanske præsident, er begyndt at date en fyr, der også har en kendt far

Sasha Obama har fået fyr på.

Den 20-årige datter af eks-præsident Barack Obama er begyndt at date skuespilleren Clifton Powells 24-årige søn.

Det skriver Daily Mail, der også har billede af de to sammen.

Powell, der er bedst kendt fra rollen i 'Ray', har valgt at opkalde sin søn efter sig selv, så Obamas nye flamme lystrer navnet Clifton Powell Jr.

Sasha Obama og Clifton Powell Jr. har fundet sammen, efter hun er flyttet til Los Angeles, hvor hun studerer på University of Southern California.

Indtil sidste efterår læste den tidligere første-datter på University of Michigan.

Forleden blev de to meget afslappede turtelduer set sammen. Hun var iført en lilla nederdel, crop-top og et par behagelige Birkenstock-futter, mens Clifton Powell Jr. var i hvid t-shirt, lange blå bukser og med kasketten sat omvendt på hovedet.

66-årige Clifton Powells søn har fået sig en kendt svigerfamilie. Foto: Getty Images

24-årige Powell Jr. har tidligere haft stor succes som basketballspiller på college-niveau. Efter hans gymnasietid blev han tildelt et fireårigt basketball-stipendium på University of California i Santa Barbara.

Her dunkede og scorede han i mindre end et år, før hans store interesse for film tog over.

I dag arbejder Clifton Powell Jr. som kommerciel direktør og skaber indhold til Nike og Peloton.

Mens Sasha Obamas forhold til Clifton Powell Jr. er forholdsvis nyt, har hendes søster, Malia, set den samme fyr i flere år.

23-årige Malia Obama har siden 2017 været kæreste med englænderen Rory Farquharson, som hun mødte på Havard.

Så sent som tirsdag talte deres mor, Michelle Obama, om, hvor store døtrene er blevet.

- De elskede Jonas Brothers. Nu tager de voksne mænd med hjem. Før var det popbands. Nu har de kærester og rigtige liv, sagde 58-årige Michelle Obama tirsdag i 'The Ellen DeGeneres Show'.