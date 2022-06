Obama hylder danskere

Barack Obama fik under sit besøg i Danmark en spontan koncert af et kor på en altan. Nu hylder han dem på Instagram

Da den tidligere amerikanske præsident Barack Obama besøgte Danmark i sidste uge, hørte han pludselig sang fra oven.

Et kor begyndte nemlig at synge for ham, da han stod på gaden nedenfor, og det fik Obamas opmærksomhed i en sådan grad, at han valgte at filme episoden.

Det har han nu delt på Instagram, hvor han samtidig hylder korpigerne.

'Da jeg var i København, stødste jeg på denne gruppe sangere, som øvede på deres altan. De var fantastiske - lyt til det,' skriver han i opslaget med videoen.

22-årige Martha Gislinge er medlem af koret, der hedder UngKlang, og hun fortalte efterfølgende Ekstra Bladet om oplevelsen.

- Så stopper han bare lige op og kigger op på os og vinker og siger 'hey, how are you doing?', fortalte Martha Gislinge begejstret til Ekstra Bladet.

Efterfølgende talte de kort med Barack Obama om, hvem de er, og hvad de sang, før han kørte videre.

- Det var helt sindssygt! Jeg tror, at vi allesammen var lidt i chok, og jeg havde lidt svært ved at finde ud af, om jeg skulle grine, eller om jeg skulle prøve at tage det seriøst og synge pænt. Men det var vildt fedt, fortalte hun.

Noget tyder på, at Barack Obama havde en lige så god oplevelse med sangen som koret havde.

Opslaget fra præsidenten nåede på blot en halv time over 22.000 likes.