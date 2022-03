Obama scorer nyt job

Når Netflix sender dokumentarserien 'Our Great National Parks' om verdens mest betagende nationalparker og dyrelivet, der lever der, er det med et kendt ansigt som vært og fortæller.

Det er nemlig ingen ringere end selveste Barack Obama, der skal stå i front for programmet og fortælle om jordens vidundere.

Det oplyser streaming-giganten i en pressemeddelelse tirsdag.

Bag de fem afsnit står blandt andre Barack Obama og Michelle Obamas produktionsselskab Higher Ground.

'Serien strækker sig over fem kontinenter og er fyldt med undren, humor og optimisme, mens hvert afsnit fortæller historien om en nationalpark set gennem øjnene af dens vildeste beboere - både store og usædvanligt små - og udforsker vores skiftende forhold til vildmarken,' står der.

Tsavo National Park i Kenya er en af de parker, man får fornøjelsen at komme helt tæt på i serien. Foto: Sergi Reboredo/Ritzau Scanpix

Budskabet står tydeligt

Ifølge Netflix er det ikke en tilfældighed, at valget er faldet på Obama, da han under sin tid som præsident beskyttede flere offentlige områder og farvande end nogen anden amerikansk præsident.

Dokumentaren skal derfor også opfattes som en fejring af naturen, lige så vel som den er en opfordring til handling.

I traileren beskriver Obama 'Our Great National Parks' som en 'rejse gennem de naturlige vidundere i vores fælles levegrundlag'.

Men disse betagende naturvidundere er konstant under angreb af menneskeskabte katastrofer, der har fremskyndet en global klimakrise, og mange arter er derfor på randen til at uddø, pointerer serien.

Budskabet er da heller ikke til at tage fejl af: Nationalparkerne fortjener at blive bevaret, og en af de bedste måder at bevise det på er at vise seerne, hvordan nationalparkerne ser ud, når de trives.

'Our Great National Parks' har premiere 13. april på Netflix.