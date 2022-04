Økonomisk lussing: Mister 229.000 kroner - om måneden

Jesse Williams' farvel til hitserien 'Greys hvide verden' er blevet en dyr fornøjelse.

Både for ham selv og for eks-konen, der kan se frem til en nær fremtid, hvor pengene langt fra vælter ind, som de har plejet.

Det skriver People.

Det amerikanske kendismedie henviser til retsdokumenter, der viser, at Jesse Williams' faste børnebidrag 'midlertidigt justeres'.

Jesse Williams forlod 'Greys hvide verden' i maj 2021 efter 12 sæsoner i rollen som Dr. Jackson Avery, og dengang betalte 40-årige Williams svimlende 273.000 kroner i børnebidrag - hver måned vel at mærke.

Sammen med eks-konen Aryn Drake-Lee har han børnene Sadie, 8, og Maceo, 6.

Kraftig nedjustering

Men nu er det beløb nedjusteret markant. Fremadrettet - har retten besluttet - skal Jesse Williams 'blot' betale 44.000 kroner om måneden til eks-konen. Altså 229.000 kroner mindre, end han hidtil har gjort.

Den økonomiske lykke synes da også at være vendt for den populære skuespiller, der for tiden er aktuel på Broadway i stykket 'Take Me Out'. Her aflønnes han med 11.000 kroner om ugen, ifølge TMZ.

People har forsøgt at få en kommentar til historien fra såvel Williams' og Drake-Lees advokater, men de er ikke vendt tilbage. Det tidligere par blev gift i 2012 og skilt igen i 2017.

Siden har de bekriget hinanden i retten om såvel forældremyndighed som størrelsen på børnebidraget. I 2018 kom det således frem, at han hver måned skulle hoste op med samlet 688.000 kroner i børnebidrag og hustrubidrag, hvilket han mente var i overkanten.