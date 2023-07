Om Tom Cruise-rygter: - Det føltes lidt beskidt

Rygterne har i flere år svirret om en mulig romance mellem de to 'Mission Impossible'-stjerner Tom Cruise og Hayley Atwell. Sidstnævnte ser dog mere på sin medskuespiller, Cruise, som en onkel

Forholdet mellem Tom Cruise og 'Mission Impossible'-kollegaen Hayley Atwell har været et omdiskuteret ét af slagsen.

Udenlandske tabloidmedier som Daily Mail og The Sun har rapporteret, at de to har datet i en årrække.

En romance der tog sine spæde skridt under indspilningen af den seneste 'Mission Impossible'-film, 'Dead Reckoning Part One'.

Men til de, der håbede på hed kærlighedsaffære blandt de to, må Hayley Atwell desværre skuffer jer. Der er intet om snakken.

Hayley Atwell ser mere på sin medskuespiller som en onkel. Foto: Yara Nardi/Ritzau Scanpix

Faktisk siger hun til The Independent, at hun italesatte rygterne med sine to 'arbejdsonkler', Tom Cruise og filmens instruktør, Chris McQuarrie.

'Jeg sagde til dem (Cruise og McQQuarrie, red.), 'øhh, der er nogle underlige rygter, det føltes lidt beskidt og lidt uhærdigt,' fortæller skuespillerinden i interviewet med The Independent.

Det gav nok egentlig sig selv, da Atwell har været sammen med sin nyligt forlovede, Ned Wolfgang Kelly, siden 2022.

Atwell og Cruise blev spottet sammen til Wimledon i 2021, der gjorde, at datingrygterne fik nyt liv. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Ny film, ny dame?

Men som det plejer at gå, når Tom Cruise spiller en rolle som en mystisk, macho-mand, der spiller overfor en femme fatale i en af sine utallige action film. Så er det næsten uundgåeligt i, at der i sladderpressen opstår lidt fnidder om en mulig filmaffære.

Sådan er det jo, når han altid er i rollen som helten, der scorer damen til sidst.



Samme rygte blev kørt op tilbage under indspilningen af 'Fallout', den sjette af de mange 'Mission Impossible'-film. Her gik rygterne på, at Tom Cruise datede medstjernen Vanessa Kirby, Rygter, som Kirby var offentligt ude og lukke ned i kølvandet på filmens premiere.