Omskrev testamente: - Jeg troede, vi skulle dø

Popstjernen Pink, der hedder Alecia Beth Moore i sit pas, blev så syg af coronavirus sammen med sin søn Jameson tilbage i april 2020, at hun troede, de begge ville gå bort.

Hun troede faktisk så meget på det, at hun omskrev sit testamente.

Det fortæller hun i radioudsendelsen Heart Radio ifølge people.

- Det var så voldsomt, at jeg ringede til min bedste ven og sagde, at hun skulle fortælle min datter, hvor højt jeg elsker hende, fortæller Pink, der udover at være popstjerne også er mor til to.

Ekstremt skræmmende

Meget dramatisk var det, mens hun var syg.

Flere alvorlige spørgsmål fløj gennem hendes hoved, fordi hun tænkte på sine børn.

- Som forælder tænker man tusinde tanker, når man tror, man er døden nær. Hvad efterlader jeg mine børn? Hvad har jeg lært dem? Kommer de til at klare sig ude i den store verden?

- Og hvad skal jeg fortælle dem som det allersidste, inden jeg forsvinder?

Værste oplevelse nogensinde

Pink har i den forbindelse skrevet et indlæg for NBC News, hvor hun fortæller, at sygdommen var det værste, hun nogensinde har oplevet.

- At være i krig mod corona med min dengang treårige søn var det absolut hårdeste, jeg har prøvet. Både psykisk og følelsesmæssigt.

Selv flere uger efter at de blev testet positiv første gang, var de begge stadig syge.

- Det var forfærdeligt ikke at vide, hvad fremtiden ville bringe.

I indlægget udtrykker sangerinden også stor taknemmelighed. Hun har følt sig heldig, fordi hun har så mange ressourcer. Ressourcer, som har hjulpet hende gennem den svære tid.