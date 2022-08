Onlyfans-stjerne sigtet for drab på kæresten: Nu reagerer familien

Christian Obumselis nærmeste er glade for anholdelsen af Courtney Clenney, og de håber, at hun får livstid for drabet på deres familiemedlem

Den amerikanske influencer og skuespiller Courtney Clenney blev i sidste uge anholdt og sigtet for drab.

Anholdelsen var den foreløbige kulmination på et længere forløb, der har fundet sted, siden drabet skete i april. Her skulle hun have stukket sin 27-årige kæreste, Christian Obumseli, ned.

25-årige Clenney, der især er kendt fra Onlyfans, hvor brugere kan dele eksklusivt indhold med betalende følgere, har siden fastholdt, at der var tale om selvforsvar, fordi kæresten tog kvælertag på hende. Men politiet er altså tilsyneladende ikke enige i den historie, og derfor er hun nu sigtet for drab.

Heller ikke Christian Obumselis familie tror på historien om, at drabet skulle være sket i selvforsvar. I en udtalelse til TMZ siger familiens advokat, at han hele tiden har beroliget dem med, at de nok skulle få retfærdighed.

Annonce:

Ifølge mediet har familien hele tiden været overbevist om, at hun dræbte Christian Obumseli med koldt blod, og de vil have, at hun skal straffes med livstid.

'Dybt chokeret'

Det kræver dog, at retten finder hende skyldig, og det kommer ikke til at ske, hvis man skal tro hendes advokat, Frank Prieto.

- Selvom statsanklageren er forpligtet ved loven til at tage ønsket fra offerets nærmeste med i overvejelserne, så må de ønsker ofte vige pladsen for mere rimelige tanker, siger han og fortsætter:

- Selvom vi godt kan forstå, at familien sørger over tabet af mr. Obumseli, og at de vil have retfærdighed, så vil retfærdigheden i denne sag være, at Courtney bliver frikendt for alle anklager, siger Frank Prieto.

I forbindelse med anholdelsen gjorde advokaten det klart, at han var i chok over det.

- Jeg er dybt chokeret, især fordi vi hele tiden har samarbejdet med efterforskerne og har tilbudt at udlevere hende til politiet, hvis hun blev sigtet. Vi ser frem til at rense hendes navn i retten, sagde han til TMZ.

Efter hændelsen har Courtney Clenney kæmpet med mentale problemer, og hun var angiveligt indlagt på en afvænningsklinik i Hawaii, da hun onsdag blev anholdt. Foto: Hawaii Politi

Annonce:

Selvforsvar

Courtney Clenney skal angiveligt have stukket Christian Obumseli i brystet med en kniv 3. april efter et skænderi mellem dem i deres fælles lejlighed i Miami.

Clenneys advokat har tidligere nedlagt påstand om, at der var tale om selvforsvar fra hans klients side. Hun stak ifølge advokaten sin kæreste, fordi han havde grebet fat om hendes hals.

Courtney Clenney, der på sociale medier går under navnet Courtney Tailor, har to millioner følgere på Instagram.