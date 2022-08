Onlyfans-stjerne sigtet for drab

Den amerikanske influencer og skuespiller Courtney Clenney er blevet anholdt og sigtet for drab.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt Miami Herald og TMZ, ligesom anholdelsen er beskrevet på hjemmesiden tilhørende det lokale politi i staten Hawaii.

25-årige Courtney Clenney, der især er kendt fra platformen Onlyfans, hvor brugere kan dele eksklusivt indhold med betalende følgere, blev onsdag anholdt på Hawaii og afventer nu overflytning til staten Florida.

Sigtelsen mod hende går på, at hun i april skulle have dræbt sin 27-årige kæreste Christian Obumseli med knivstik.

Over for både TMZ og avisen Miami Herald har Clenneys advokat udtalt sig om anholdelsen.

- Jeg er dybt chokeret, især fordi vi hele tiden har samarbejdet med efterforskerne og har tilbudt at udlevere hende til politiet, hvis hun blev sigtet. Vi ser frem til at rense hendes navn i retten, siger advokaten Frank Prieto.

Politiet i Hawaii har offentliggjort et billede af den anholdte. Politifoto

Selvforsvar

Courtney Clenney skal angiveligt have stukket Christian Obumseli i brystet med en kniv 3. april efter et skænderi mellem dem i deres fælles lejlighed i Miami.

Clenneys advokat har tidligere nedlagt påstand om, at der var tale om selvforsvar fra hans klients side. Hun stak ifølge advokaten sin kæreste, fordi han havde grebet fat om hendes hals.

Efter hændelsen har Courtney Clenney kæmpet med mentale problemer, og hun var angiveligt indlagt på en afvænningsklinik i Hawaii, da hun onsdag blev anholdt.

Courtney Clenney, der på sociale medier går under navnet Courtney Tailor, har to millioner følgere på Instagram.

