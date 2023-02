Opdagede graviditet til Super Bowl

Rihannas far fortæller, at han fandt ud af, at hans datter var gravid på samme måde som alle andre - under hendes Super Bowl-optræden

Super Bowl blev i år ekstra specielt for en far, der sad blandt tilskuerne.

Ronald Fentys datter, Robyn Fenty, som mange mennesker nok kender ved hendes mellemnavn, Rihanna, kunne nemlig fremvise en gravid mave under sin optræden ved i halvlegs-showet.

Og det var også sådan, at Ronald Fenty fandt ud af, at der nu var endnu et barnebarn på vej, fortæller han til TMZ.

- Åh gud! Min lille pige ser gravid ud!, udbrød han under showet.

Rihanna havde nemlig givet ham og hans partner billetter uden at fortælle, at der var en baby på vej.

Her ses Ronald Fenty sammen med Rihanna og hendes yngre bror, Rajad Fenty. Foto: Lester Cohen/WireImage

Anstrengt forhold til faderen

I interviewet fortæller Ronald Fenty, at han endnu ikke har mødt Rihannes første barn, hvilket måske ikke er overraskende, da hans forhold med datteren ikke altid har været lige godt.

I et interview med The Mirror fra 2007 indrømmede Rihanna, at hendes far havde været afhængig af stoffer under hendes opvækst, og i 2013 betalte superstjernen ifølge Daily Mail 400.000 kroner, så faderen kunne komme på et afvænningscenter i Malibu.

Ronald Fenty fortæller dog TMZ, at han 'ville elske, at være en del af den nye babys liv.'