Operation gik helt galt: Næsen faldt sammen

I et nyt interview fortæller model og skuespiller Priyanka Chopra om en episode, der engang var ved at koste hende livet i rampelyset

Skuespilleren Priyanka Chopra har været kendt for sit blændende udseende, siden hun i 2000 blevet kåret til Miss World som 18-årig.

Siden dengang er hun blevet skuespiller, men der var engang, hvor hun frygtede, at karrieren på det store lærred var i fare.

I et nyt interview i 'The Howard Stern Show' fortæller hun nemlig om dengang, hun skulle opereres for polypper i næsen, hvor lægerne ved en fejl bortopererede et stykke af næseryggen, så den endte med at se deform ud.

- Det var en meget mørk tid. Jeg havde skrevet kontrakt på en masse store film, og så skete det, og mit ansigt så komplet forandre ud. Jeg røg ind i en dyb depression. Det var virkelig som om, tæppet blev hevet væk under mig. Jeg blev fyret fra tre film, og det var meget ydmygende, siger hun i interviewet.

Priyanka Chopra og hendes mand Nick Jonas, der er en del af Jonas Brothers. Foto: imageSPACE/MediaPunch /IPX/Ritzau Scanpix

Skuespilleren fik foretaget en række operationer, der skulle genoprette hendes gamle næse. Og selvom hun ikke er endt med at ligne sit gamle jeg 100 procent, så har hun vænnet sig til sit nye look.

- Når jeg ser mig i spejlet nu, er jeg ikke længere forskrækket. Jeg har fundet fred med denne her lidt anderledes udgave af mig selv.

Priyanka Chopra og hendes mand, popsangeren Nick Jonas, kunne byde deres første barn velkommen til verden sidste år.

Skuespilleren, 39, og Jonas Brothers-musikeren, 29, blev gift i 2018 ved to glamourøse ceremonier i Indien foran 225 gæster.

Brylluppet varede over fem dage, da det lykkelige par valgte at holde både en kristen- og en hinduceremoni for at ære hver deres kultur, som de blandede under begge fester.