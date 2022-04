Operation kostede karrieren

Jennifer Grey indrømmer, at hun har fortrudt, at hun fik en næseoperation, som resulterede i, at hun blev 'forvist' fra Hollywood

Den amerikanske skuespillerinde Jennifer Grey blev kendt som Baby i 'Dirty Dancing', og det var mere eller mindre højdepunktet for hendes karriere, for efterfølgende har hun ikke haft held med at lande så stor en filmrolle igen.

Ifølge Grey, der nu er 62, skyldes dette, at hun lagde sig under kniven i forbindelse med en næseoperation, mens hendes karriere var på sit højeste i 1990'erne.

'Jeg blev usynlig fra den ene dag til den anden. I verdens øjne var jeg ikke længere mig,' siger hun til People.

'Jeg tænkte bare: 'Jeg er god nok. Jeg burde ikke gøre dette'. Det var virkelig, hvad jeg følte - at jeg er smuk nok,' fortsætter skuespillerinden.

Grey skiftede alligevel mening, fordi hun var bekymret for, hvad folk ville tænke om hendes næse, dengang den var naturlig. Men det var i særdeleshed hendes mor, skuespillerinden Jo Wilder, som overbeviste hende om at få den lavet, så hun ikke blev begrænset i filmverdenen, indrømmer hun.

Jennifer Grey har haft små roller i serier som 'Friends' og 'Greys hvide verden'. Foto: Willy Sanjuan/Ritzau Scanpix

Mistede sin identitet

Stjernen åbner op om sin store fortrydelse i forbindelse med sin nye bog 'Out of the Corner', som er en reference til hendes karakter Baby fra den berømte dansefilm.

Her er hun ikke i tvivl om, at næsekorrektionen blev hendes billet ud af Hollywood.

'Jeg brugte så meget energi på at finde ud af, hvad jeg gjorde forkert, hvorfor jeg blev forvist fra kongeriget. Det er en løgn. Jeg forviste mig selv,' skriver hun blandt andet i bogen og kommer samtidig ind på konsekvensen af sin beslutning:

'Jeg mistede min identitet og karriere over natten'.

Skuespillerinden var tidligere gift med 'Avengers'-stjernen Clarg Gregg i 19 år, indtil de gik fra hinanden og søgte om skilsmisse i 2020.

