Opereret: Har udskudt det i 25 år

Caitlyn Jenner har været igennem den knæoperation, hun har haft brug for længe

Karrieren som topatlet har taget hårdt på Caitlyn Jenners fysik, og for nylig tog hun konsekvensen.

Juleaftens dag delte 72-årige Jenner et opslag med sine følgere på Instagram, hvor hun afslører, at hun har fået foretaget en knæoperation.

'Glædelig jul! Dette år fik jeg et nyt knæ. For 11 dage siden fik jeg foretaget operationen, hvor mit knæ blev skiftet til et nyt. Jeg vil holde jer opdateret om mine fremskridt', lyder det i opslagets tekst.

I videoen, som er optaget forud for operationen, fortæller Caitlyn Jenner, at det er en operation, der har været længe undervejs.

- Jeg har udskudt det her i 25 år, og i dag gør jeg det endelig, siger hun.

Caitlyn Jenner, der gennemgik en kønsskifteoperation i 2015, var i mange år professionel atlet. I 1976 vandt hun guldmedalje ved OL i Montreal i tikamp, og siden blev hun optaget i den olympiske Hall of Fame.

Siden har Caitlyn Jenner medvirket i utallige tv-formater, blandt andet i den populære reality-serie 'Keeping up with the Kardashians', hvor hun har spillet en stor rolle i kraft af sit tidligere ægteskab med Kris Jenner.