Det er over 100 år siden, at den populære Mars-bar og alle dens fætre og kusiner blev opfundet. Siden har chokolade-eventyret gjort familien Mars til en af de rigeste i USA

Hvem skulle tro, at en polio-syg dreng skulle være startskuddet på et verdensomspændende chokolade-imperium og fundamentet for skabelsen af den tredjerigeste familie i USA?