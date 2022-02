Opfordrer modeldatter til graviditet: - Du er den eneste uden børn

Kris Jenner kan ikke få nok og vil gerne have et tolvte barnebarn efter ankomsten af det ellevte i start-februar, hvor Kylie Jenner fødte lille Wolf. Det skal, hvis det står til matriarken, leveres af storesøster Kendall Jenner

I amerikanske talkshows kan alt muligt bizart ske - og det gør det også.

Således opfordrer forretningskvinden og tv-personligheden Kris Jenner nu på tv sin ene datter, topmodellen Kendall Jenner, til at blive gravid.

Hvorfor? Jo, hun er såmænd den eneste blandt Kris' mange børn Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Robert Kardashian, Kendall Jenner og Kylie Jenner, som endnu ikke har skabt nyt liv.

Det hele sker i et kommende afsnit af 'The Ellen DeGeneres Show', der indtil videre kun er kommet et såkaldt sneak peek ud fra i det amerikanske.

Det har mediet People tjekket ud.

Kendall Jenner er en eftertragtet topmodel - her f.eks. i en undertøjskampagne for Calvin Klein i 2016. Foto: Calvin Klein

Her sidder Kris Jenner, 66, i studiet og er ekstatisk over netop tilkomne Wolf - datteren Kylie Jenners og dennes gemal Travis Scotts seneste barn - der blev født i begyndelsen af februar.

Wolf er det ellevte barnebarn af slagsen, idet Kris Jenner allerede er bedstemor til Psalm, 2, True, 3, Chicago, 4, Stormi, 4, Dream, 5, Saint, 6, Reign, 7, North, 8, Penelope, 9 og Mason, 12.

Ellen DeGeneres spørger i programmet Kris Jenner, hvilket af hendes børn, hun helst så levere et potentielt tolvte barnebarn. Her giver hun udtryk for, at det kunne være fedt at se Kendall Jenner i rollen som mor.

Kendall Jenner har altid været hemmelighedsfuld omkring sit kærlighedsliv, men desværre fyre - hun er pt. afsat. Foto: Danny Moloshok/Ritzau Scanpix

Kæresten hedder Devon Booker, han er 25 år og spiller basketball for Phoenix Suns. Om han bliver far til Kendalls fremtidige unger, må tiden vise. Foto: Christian Petersen/Ritzau Scanpix

- Well, jeg synes, det kunne være dejligt, hvis det var Kendall, ikke sandt? Hun er den eneste, der endnu ikke har fået en baby. Jeg tror, hun på et tidspunkt ville elske at få en lille, siger Kris Jenner til Ellen i en slet skjult opfordring.

På trods af moderens ønske har Kendall Jenner ikke afsløret nogle planer om at få en baby i nærmeste fremtid.

Kendall har tidligere i en video på Instagram joket med, at hun er den eneste Kardashian/Jenner uden børn. Ved den lejlighed filmede hun legende børn tilhørende hendes søskende ved en pool ledsaget af teksten 'Stadig ingen børn'.

I 2018 var hun endda selv på besøg hos Ellen DeGeneres. Her udtalte hun sig om emnet og erklærede sig tilfreds med kun at være tante på daværende tidspunkt.

- Jeg har øjeblikke, hvor jeg tænker: 'Har jeg babyfeber? Vil jeg have en baby lige nu? Men nej, det vil jeg ikke. Jeg er okay - jeg kan sagtens vente', sagde hun dengang.

Det er så fire år siden nu, og står det til den 11-foldige mormor, er det altså bare med at komme i gang på de hvide lagener sammen med Devon, Kendall ...