Opfordrer til vaccine med ikonisk replik

Den verdenskendte skuespiller og tidligere bodybuilder Arnold Schwarzenegger har fået det første af de to coronavaccine-stik.

Schwarzenegger har delt en video af sig selv, hvor han får et skud af vaccinen i armen fra passagersædet i en bil, før han vender opmærksomheden mod kameraet og opfordrer alle til at få stikket.

Det skriver People.com.

- Okay, jeg har lige fået min vaccine, og jeg vil anbefale det til alle og enhver, siger den tidligere Californien-guvernør bag mundbindet i klippet, hvor han slutter af med en af sine ikoniske replikker fra Terminator-filmene:

- Come with me if you want to live (kom med mig, hvis du gerne vil leve. red.).

I teksten til opslaget lægger Arnold heller ikke skjul på sin begejstring over at have fået sit første stik.

'I dag var en god dag. Jeg har aldrig været gladere for at vente i en kø. Hvis du har kvalificeret dig (til at få vaccinen red.), så gør som mig og tilmeld dig for at få en vaccine.'

Også i tweetet slutter han af med samme Terminator-replik:

Den syvfoldige Mr. Universe-vinder blev vaccineret ved baseball-holdet Los Angeles Dodgers' hjemmebane, Dodger Stadium, der fungerer som et midlertidigt vaccinationscenter.

Støtter Biden

Udover at dele vaccinationsoplevelsen udviste Arnold Schwarzenegger også støtte til USA's nye præsident, Joe Biden, tidligere på dagen.

Det gjorde han ved at dele et billede af sig selv og Biden på et fly på Twitter.

'Jeg hepper på dig Joe Biden. Din succes er landets succes,' skrev han under billedet.