Oprah i stor sorg

Talkshowværten Oprah Winfreys far, Vernon Winfrey, er død efter at have kæmpet en brag kamp mod kæft.

Han blev 88 år gammel. Det skriver Oprah på Instagram.

'For mindre end en uge siden ærede vi min far, Vernon Winfrey, i hans egen baghave', skriver Oprah i et rørende opslag, hvor hun fortæller, at familien overraskede ham ved et arrangement i forbindelse med den fjerde juli, hvor de ærede hans lange karriere som frisør.

'Han følte kærligheden og frydede sig over den, indtil han ikke længere kunne tale'.

Få dage efter fejringen, tabte Vernon Winfrey kampen til kræft med familien omringet hans seng.

'Jeg havde den hellige ære at være vidne til den mand, der havde ansvaret for mit liv, tage sit sidste åndedrag', skriver hun i opslaget.

Oprahs mor, Vernita Lee, døde Thanksgiving i november 2018 i en alder af 83 år.