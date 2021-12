Intl. kendte ... 1. dec. 2021 kl. 23:00 Gem artikel Ups! Denne funktion kræver en gratis konto ... ... så vi kan gemme denne artikel for dig. Opret konto Log ind

Opsigtsvækkende påstand: - Jeg trykkede ikke på aftrækkeren

Alec Baldwin forklarer i et interview, at han aldrig ville sigte mod nogen og affyre et våben