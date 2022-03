Opsigtsvækkende udmelding: - Det var mig

En komiker hævder nu, at optrinnet med Will Smith under Oscar-uddelingen var iscenesat

Will Smith er fortsat på alles læber, efter han under årets Oscar-uddeling natten til mandag dansk tid slog Chris Rock lige i ansigtet midt på scenen.

Optrinnet har skabt en lang række reaktioner verden over, og her har flere - blandt andet eksperter - også funderet over, hvorvidt hele situationen var iscenesat eller ej.

Nu blander den amerikanske komiker Kevin T. Porter sig i den debat.

Han hævder nemlig, at det hele var iscenesat, og at det var ham, der stod bag.

'Jeg skrev den åndssvage Chris Rock-Will Smith lussing-sekvens. Vi vidste, at vi ville skubbe til grænser, men comedy er til for at provokere og få folk til at tænke. Jeg er glad for, at vi gjorde begge dele i aftes til Oscars 2022'.

Vækker vrede

Opslaget har i den grad vakt opsigt hos komikerens fans og følgere.

Flere mener nemlig, at det er fuldkommen usmageligt, hvis han stod bag joken.

Samtidig er der også mange, der ikke køber komikerens påstand om, at det var iscenesat og finder det malplaceret at joke med det.

'Jeg tror ikke på, at det her var en joke, der var skrevet på forhånd. Hvis det var, så var det en dårlig en', skriver en bruger blandt andet.

'Det eneste, der er mindre sjovt, end hvis du har skrevet den (joken, red.) er, at du lader som om, du gjorde', lyder det fra en anden.

Hverken Will Smith, Jada Pinkett Smith eller Chris Rock har kommenteret optrinnet dagen derpå. I et tweet har Oscar-akademiet udtalt, at de tager afstand fra vold.

Det vides derfor endnu ikke, om optrinnet får konsekvenser for Will Smith, der selv vandt en Oscar for bedste mandlig hovedrolle.

