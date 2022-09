Opsøgt af politiet

Madonna var i færd med at optage en musikvideo, da larmen blev for meget for naboerne

Popikonet Madonna kom mandag aften i klammeri med ordensmagten, da hun var i fuld gang med at optage en musikvideo i New York sammen med rapperen Tokischa.

Larmen fra optagelserne blev tilsyneladende for meget for naboerne, der kontaktede politiet for at få arrangementet lukket ned.

En talsperson fra politiet har over for Page Six bekræftet, at de tog forbi optagelserne 23.39 mandag aften efter at have modtaget flere klager over larmen.

Her kunne de dog ifølge talspersonen konstatere, at man havde rettet sig efter klagerne og skruet ned for larmen. Derfor blev der ikke gjort yderligere fra politiets side.

En kilde har bekræftet over for Page Six, at Madonna og resten af holdet efter politiets visit rykkede optagelserne til et sted indendørs.

Det hører ikke til sjældenhederne, at Madonnas navn finder vej til spalterne, fordi hun er på kant med reglerne.

Senest var det dog ikke, fordi politiet var indblandet, men i stedet fordi den 64-årige verdensstjerne igen lagde sig ud med retningslinjerne på de sociale medier ved at lægge billeder ud af sig selv i ganske lidt tøj.

Hun har tidligere udtalt, at hun føler sig provokeret af, at mænd gerne må vise hud i cyberspace, mens kvinder skal censureres alene fordi de for eksempel viser en brystvorte. Læs mere om det her.