Opsøgte biologiske mor: Bortadopteret af skam

Den irske komiker Dara Ó Briain forklarer, at det var 'unødvendigt hårdt' at opspore sin biologiske mor

Inspireret af filmen 'Philomena' fik den irske komiker Dara Ó Briain lyst til at opspore sin egen mor.

Han tænkte, at hun måske gerne ville vide, hvordan det var gået med ham, så hun kunne være tryg ved, at han endte i et trygt hjem.

Det lykkedes også for den 48-årige 'Mock the Week'-vært at finde moren, der fortalte ham, at adoptionen 'var bygget på skam'.

- Jeg talte med min biologiske mor i dag. Jeg spurgte hende, om det var det, hun ville. Hun sagde, hun ikke havde haft et valg, fortæller Dara Ó Briain i et interview med The Irish Times.

Hun forklarede Briain, at det hele var bygget på skam og en følelse af bare at få det overstået - uden at tænke på konsekvenserne.

Støttende forældre

Briain, der ikke er i tvivl om, at han har haft en god barndom, fik i en tidlig alder at vide, at han var adopteret - men efterfølge talte de ikke rigtigt om det.

- Jeg husker, at min far kom til London, og vi havde en af den slags samtaler, hvor man bare renser ud i luften. Jeg sagde: 'jeg husker noget med, at jeg er adopteret,' og han svarede: 'ja, men det er heller ikke en hemmelighed. Jeg stoppede med at fortælle dig det, fordi - du ved - hvorfor gentage det? fortæller Dara Ó Briain.

Han beskriver, at det var 'unødvendigt hårdt' i processen for at finde sin mor.

I Irsk lov trumfer moderens rettigheder til privatliv nemlig det bortadopterede barn krav på kontakt.

Det lykkedes ham alligevel at opspore sin dåbsattest, som det dog tog en dyb indånding og et roligt øjeblik for at kunne åbne.

- Det var et elementært stykke papir. Et enormt dokument at have i hånden. Jeg græd ikke eller noget, men det var stadigvæk ... at den her anden person er mig.

Nu har han mødt sin biologiske mor og søskende, men mangler endnu at møde hele familien grundet coronapandemien.

