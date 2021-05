'Orange is The New Black'-par er blevet forældre

Samira Wiley og Lauren Morelli er blevet forældre til en lille pige.

Parret, der mødte hinanden på settet til den amerikanske tv-serie 'Orange is The New Black', kunne i maj måned byde deres datter George velkommen til verden, da Lauren Morelli fødte parrets første barn.

- Glædelig første mors dag til min smukke kone, der for fire uger siden i dag, efter at have tilbragt næsten tre dage i fødsel, fødte vores første barn - vores smukke datter, George, skriver Samira Wiley på Instagram til et billede af deres nyfødte datter.

Flere stjerner fra den kendte tv-serie tog sig tid til at lykønske de nybagte forældre i kommentarsporet.

Sprang ud som homoseksuel

Samira Wiley og Lauren Morelli blev gift i 2017, efter de havde mødt hinanden på optagelserne til første sæson af den populære Netflix-serie 'Orange is The New Black'.

Samira Wiley spillede rollen som Poussey Washington i 52 episoder af serien, mens Lauren Morelli er en af forfatterne på Netflix-hittet.

Lauren Morelli var gift med en mand, da hun først startede på produktionen. Men hun sprang senere ud som lesbisk, da hun fandt ud af, at hun var homoseksuel, mens hun arbejdede på serien.